شكرا لقرائتكم خبر عن مرتضي منصور: سنجدد عقدي بن شرقي و أوناجم بعد مواجهة الرجاء والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

قال مرتضي منصور، رئيس نادي الزمالك، انه سيبدأ في فتح ملف تمديد عقدي الثنائي، اشرف بن شرقي، ومحمد اوناجم، عقب مواجهتي الرجاء.

ويلتقي الزمالك، مع الرجاء المغربي، في الدور قبل النهائي لدوري رابطة الأبطال الإفريقي، بنظام الذهاب والإياب، خلال شهر أكتوبر المقبل.

وأضاف منصور، بالرغم من ان الثنائي، متبقي في عقديهما موسمين كاملين، الا اننا نفضل البدء مبكراً في التعامل مع ملف التعاقدات.