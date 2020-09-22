شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يؤجل حسم مصير «سيسيه» خمسة عشر يوماً والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أبلغ مجلس إدارة نادي الزمالك، برئاسة المستشار مرتضي منصور، رزاق سيسيه، لاعب الفريق والمعار للاتحاد السكندري، بتأجيل حسم امر احترافه خمسة عش يوماً.
وتلقي سيسيه، عرضاً امارتياً للإنتقال اليه على سبيل البيع النهائي، بداية من الموسم المقبل، بعدما ظهر بمستوي متميز مع الإتحاد السكندري، خلال الفترة المنقضية.
ويرغب الزمالك، في عرض ملف جميع المعارين، على المدير الفني الجديد، وعدم الإلتفات للرأي الفني السابق، لباتريس كارتيرون.
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