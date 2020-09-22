شكرا لقرائتكم خبر عن الكاف يحدد 15 فرد لكل نادي في مقصورة الرجاء والزمالك والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أبلغ مسؤولي الإتحاد الإفريقي، لكرة القدم " كاف "، مسؤولي ناديي الزمالك، والرجاء، بنظام الحضور في المقصورة الرئيسية لمباراة الفريقين معاً في الدار البيضاء والقاهرة.

ويلتقي الزمالك، والرجاء، بنظام الذهاب والعودة، ضمن مباريات الدور قبل النهائي لدوري رابطة الأبطال الافريقي.

وحدد الكاف، خمسة عشر فرد، للحضور، في المقصورة الرئيسية، لملعب المباراة، لكل نادي، من الناديين.

وطلب الكاف، تقديم كشف معتمد، من كل نادي، بأسماء الحضور للمباراة، علي ان يتم تقديمه لمراقب المباراة للجنة المسابقات، في الاجتماع الفني الذي يسبق المباراة.