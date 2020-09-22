شكرا لقرائتكم خبر عن داني ألفيس يطرق أبواب أوروبا من جديد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كشف موقع «ديلي ميل» البريطاني، عن رغبة البرازيلي داني ألفيس، الظهير الأيمن لساو باولو ومنتخب البرازيل، العودة للعب في أوروبا من جديد بعد رحيله من صفوف فريقه الأساسي برشلونة ويليه يوفنتوس وإشيبلية وباريس سان جيرمان.

وأشار التقرير البريطاني، أن اللاعب البرازيلي يتعرض لهجوم شرس من قبل جماهير فريقه البرازيلي بسبب سلوكه السئ خارج الملعب خلال الفترة الماضية، بالإضافة إلى أن اللاعب غير راض تمام عن أداء ساو باولو خلال الفترة الماضية مما جعله يبحث عن عروض جديدة لأندية أوروبية.