شكرا لقرائتكم خبر عن زيدان يطرد لوكا يوفيتش من ريال مدريد والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كشف موقع «آس» الإسباني عن اقتراب الصربي لوكا يوفيتش، لاعب ريال مدريد من الرحيل عن صفوف المرنجي خلال الميركاتو الصيفي وانضمامه لصفوف فريقه السابق آينتراخت فرانكفورت الألماني، لمدة موسم على سبيل الإعارة.
وأضاف التقرير، إن المدرب الفرنسي أبلغ لاعب الصربي بخروجه من حساباته الفنية خلال الموسم الجاري مما يمهد له الطريق بالرحيل عن النادي الملكي هذا الصيف منتقلا لصفوف فريق السابق آينتراخت فرانكفورت الألماني.
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