شكرا لقرائتكم خبر كاريلي يبقي لاعبي الاتحاد 12 ساعة بمقر النادي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - نفذ الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد برنامجا امتد إلى نحو 12 ساعة في مقر النادي، شمل حصة تدريبية صباحية في صالة الحديد والملعب الرئيسي، وحصة أخرى مسائية تضمنت جوانب فنية ولياقية.

كما وجه المدير الفني فابيو كاريلي بتناول اللاعبين وجبتي الغداء والعشاء في مقر النادي على أن يكون محتواهما بإشراف اختصاصي التغذية إبراهيم مختار، وذلك لتهيئة اللاعبين بدنيا لمنافسات الموسم المقبل.

وشهدت التدريبات الصباحية مشاركة الثلاثي الأجنبي، مارسيلو غروهي وبرونو أوفيني وألكسندر بريجوفيتش العائد إلى الفريق بعد غياب عن الموسم الماضي، في حين انضم الإيفواري ويلفريد بوني إلى الحصة المسائية.

وضم كاريلي المدافع الشاب باسل الحضيف لتدريبات الفريق الأول بهدف متابعته عن قرب ومن ثم تقديم تقرير فني عنه لاتخاذ القرار النهائي بضمه لقائمة الفريق من عدمه.

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من جهة أخرى كشفت صحيفة A spor التركية أن الجهاز الفني لفريق فنربخشة لم يشرك اللاعب غاري رودريقيز في اللقاء الذي أقيم منذ يومين بسبب المفاوضات التي جرت معه في اليومين الماضيين، من بينها مفاوضات الاتحاد ومحاولة إعادته إلى صفوفه مجددا وقطع فترة إعارته للنادي التركي.

وأضافت أن إدارة النادي التركي قررت التضحية بغاري رودريقيز، وتم إبلاغه بالبحث عن ناد جديد، وبسبب القيمة العالية لرواتبه فإن الأقرب عودة اللاعب إلى الاتحاد.

وفي إطار الاستعدادات لمنافسات الموسم المقبل، اتفقت إدارة الاتحاد مع نظيرتها في الفيصلي على إقامة لقاء ودي يجمع الفريقين في جدة مطلع أكتوبر المقبل.