شكرا لقرائتكم إدارة بيراميدز تعقد جلسة مع رجب بكار بعد قرار الاستبعاد ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يعقد، بعد قليل، مسئولو نادى بيراميدز، جلسة مع رجب بكار ظهير أيمن الفريق الكروى الأول، لبحث موقفه من العودة للتدريبات الجماعية، ومن ثم العودة للمباريات الرسمية، وذلك بعد قرار الإدارة بإستبعاده من التدريبات والمشاركات الرسمية، حيث غاب اللاعب عن مواجهات فريقه فى مسابقة الدورى المصرى الممتاز، أمام كلاً من المصرى البورسعيدى ثم وادى دجلة وحرس الحدود، التى أقيمت أمس الإثنين فى إطار منافسات الجولة الثامنة والعشرين من عمر المسابقة، وانتهت بفوز الفريق السماوى بهدف دون رد أحرزه الغانى جون أنطوى.

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ومن المنتظر أن تناقش الإدارة مع اللاعب قرار استبعاده، وتحديد موقفه خلال المرحلة المقبلة، وكان مصدر مطلع أكد أن رجب بكار يخوض حاليًا تدريباته بشكل منفرد موضحًا أن هذا الأمر أثار استياء اللاعب وبعض زملائه بالفريق، خاصة وإنه لا يوجد سبب فنى لهذا الاستبعاد، كما إنه جاء دون علم الجهاز الفنى للفريق بقيادة الكرواتى أنتى تشاتشيتش.

وكان بيراميدز أعلن التعاقد مع أحمد فتحى ظهير أيمن الأهلى، لمدة 3 سنوات مقبلة، بعد أن ينتهى تعاقد اللاعب مع المارد الأحمر بنهاية الموسم الجارى، وذلك من أجل تدعيم صفوف الفريق السماوى.