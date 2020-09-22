شكرا لقرائتكم إصابة لاعب تدخل فريق تورينو الحجر الصحي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أعلن نادي تورينو الإيطالي لكرة القدم، يوم الثلاثاء، عن خضوع أحد لاعبيه للحجر الصحي بعد ثبوت إيجابية عينته في فحوص فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" دون ظهور أي أعراض.

ولم يكشف النادي عن اسم اللاعب، الذي لم يكن متواجدا في قائمة الفريق خلال مباراة فيورنتينا في افتتاح مشوار الفريق بالدوري الإيطالي، لكن تقارير أكدت أنه تدرب مع الفريق يوم الاثنين.

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وتعرض أربعة لاعبين من تورينو آخرين للإصابة بفيروس كورونا منذ شهر مايو الماضي، فيما تعرض أحد الموظفين للعدوى، لكن دون الكشف عن أسماء. وأوضح النادي عبر موقعه الرسمي على شبكة الإنترنت: النادي سيتبع الإجراءات التي حددها الاتحاد الإيطالي. دون تحديد الإجراءات التي سيتم اتخاذها.

ويبدو أن الحصة التدريبية التي كان من المفترض أن يخوضها الفريق يوم الثلاثاء قد تم إلغاؤها، بينما تم إخلاء مركز تدريبات الفريق وعزل اللاعبين في منازلهم لمدة يومين حيث من المقرر أن يخضعوا للمسحات.

ومن الممكن استئناف التدريبات لكن بشكل فردي، وفي حال عودة الفحوص بنتائج سلبية سيكون مسموحا للفريق التدرب يوم الجمعة بعد فحوص إضافية.