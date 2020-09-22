شكرا لقرائتكم خبر عن هل يشارك طاهر محمد طاهر بالجولة الأخيرة أمام الأهلى؟..المقاولون يجبب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف المهندس محمد عادل فتحى عضو مجلس إدارة نادى المقاولون العرب، والمشرف على فريق الكرة، عن موقف طاهر محمد طاهر صانع ألعاب الفريق، من المشاركة أمام النادى الأهلى فى الجولة الأخيرة من عمر مسابقة الدورى العام، خاصة وأن اللاعب سينضم بشكل رسمى إلى الأهلى بداية من الموسم المقبل، وقال عادل فى تصريحات لـ ”الخليج 365”: لا يوجد ما يمنع مشاركة طاهر أمام الأهلى فى أخر جولة وعقده مع القلعة الحمراء يتم تفعيله بداية من الموسم الجديد.

واصل: طاهر لاعب محترف وذو عقلية ناضجة، ولديه مستقبل واعد، ولذلك فالنادى سيستفيد منه حتى نهاية عقده، وفقاً لرؤية الجهاز الفنى بقيادة عماد النحاس.

ويحتل المقاولون العرب المركز الثالث فى جدول مسابقة الدورى العام برصيد 49 نقطة، وخاض المقاولون 28 مباراة حتى الآن، فازوا فى 14 مباراة وتعادلوا فى 7 أخرين وخسروا 7 لقاءات أخرى، وسجل لاعبو المقاولون 35 هدفاً واستقبلت شباكهم 26 آخرين.

ووضع المقاولون العرب بقيادة عماد النحاس، هدفاً واضحاً منذ بداية الموسم الجارى، وهو التواجد بالمربع الذهبى من أجل المشاركة فى البطولات العربية والأفريقية، بغض النظر عن المركز الذى سيتواجد به المقاولون داخل المربع من الثانى إلى الثالث، معترفاً بأن المنافسة مع الثلاثة الكبار، الأهلى والزمالك وبيراميدز، ليست سهلة لانتزاع مركز متقدم، إلا أنه يكتفى بحسم المركز الرابع، ومع هذا الهدف بات فريق ذئاب الجبل يحتاج إلى 10 نقاط فقط من أجل حسم البقاء بين الكبار مبكراً.