شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق كأس مصر للخماسي الحديث بالنظام الجديد .. الجمعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تنطلق منافسات بطولة كأس مصر للخماسى الحديث يوم الجمعة المقبل على ملاعب هيئة استاد القاهرة الدولى حيث تشهد هذه البطولة تطبيق النظام الجديد الذى يقوم الاتحاد الدولى بتجربته فى خمس دول على مستوي العالم ومن ضمنهم مصر قبل اعتماده بعد اولمبياد طوكيو 2021 ، ومن المنتظر أن يحضر وفد من الاتحاد الدولى للخماسي الحديث لمتابعة منافسات بطولة كأس مصر لمشاهدة تطبيق النظام الجديد للعبة .

قرر اتحاد الخماسى الحديث برئاسة المهندس شريف العريان إقامة الجمعية العمومية للاتحاد فى 13 أكتوبر المقبل فى مبنى الاتحادات الرياضية داخل هيئة استاد القاهرة الدولى وتشهد الجمعية العمومية النظر فى تقرير مجلس الإدارة عن أعماله فى السنة المالية المنتهية، واعتماد الميزانية والحساب الختامى للسنة المالية المنتهية، ومشروع الموازنة عن العام المالى 2020 / 2021، وتحديد مكافأة مراقب الحسابات، والمكافأة المالية الشهرية للمدير التنفيذى، والمدير المالى، والنظر فى المقترحات المقدمة من الهيئات الرياضية أعضاء الجمعية العمومية، واخيرا ما يستجد من أعمال.

وينتظر مجلس إدارة اتحاد الخماسى الحديث، قرار الاتحاد الدولى بالموافقة على استضافة الإسكندرية لمنافسات بطولة العالم للشباب فى الخماسى الحديث والتى تستضفها مصر فى فبراير المقبل، وذلك خلال اجتماع الاتحاد الدولى يوم 19 من الشهر الجارى، حيث كان يفاضل الاتحاد بين القاهرة والإسكندرية والغردقة لاستضافة البطولة، وأرسل الاتحاد لجنة لمعاينة الملاعب التى تقدر على استضافة البطولة فى الإسكندرية، ثم إرسال اللجنة إلى الغردقة للمعاينة هناك أيضاً قبل اتخاذ القرار النهائى بشأن المحافظة التى تستيضيف البطولة وإرسالها إلى الاتحاد الدولى للعبة.