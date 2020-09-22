شكرا لقرائتكم خبر عن الانتهاء من تطوير صالة استاد القاهرة نهاية أكتوبر استعداداً لمونديال اليد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد اللواء على درويش مدير هيئة استاد القاهرة الدولى، أنه سيتم الانتهاء من تطوير الصالة المغطاة بالاستاد استعداداً لاستقبال مباريات بطولة العالم لكرة اليد ، فى نهاية شهر أكتوبر المقبل ، مشيراً إلى أن العمل بالصالة يسير بشكل جيد حتى تنتهي كافة الأعمال الخاصة بالتطوير فى الموعد المحدد لها .

وقال مدير هيئة استاد القاهرة الدولى فى تصريحات خاصة ، أن مصر ستبهر العالم خلال تنظيم بطولة العالم لكرة اليد ، مؤكداً أت التنظيم سيليق بسمعتها مثل ما حدث فى حفل قرعة البطولة تحت سفح الأهرامات ، على غرار ما حدث فى البطولات المختلفة التى استضافتها البلاد.

أعلن الموقع الرسمى لبطولة كأس العالم لكرة اليد التى ستسضيفها مصر 2021 فى يناير القادم مواعيد مباريات الدور الأول للمجموعات الثمانية التى ستقام على 4 صالات مختلفة أكتوبر وبرج العرب واستاد القاهرة والعاصمة الإدارية الجديدة، حيث تخوض مصر أول لقاء مع المتأهل من أمريكا الجنوبية يوم 13 يناير ثم التشيك يوم 16 وأخيرا السويد يوم 18 من نفس الشهر، وفقا لاختيار الجهاز الفنى للمنتخب بقيادة المدير الفنى الإسبانى جارسيا، حيث أعطى الاتحاد الدولى فى هذه النسخة الحرية للبلد المستضيف اختيار ترتيب المباريات التى ستخوضها فى الدور الأول .

Advertisements