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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد اليوم الثلاثاء 22 سبتمبر 2020 العديد من الأخبار الرياضية المهمة وأبرزها، الأهلى يتمسك باستمرار أحمد الشيخ ويتجاهل عرض بيراميدز، اللجنة الأوليمبية تتمسك بتصنيف الهيئات لاعتماد عمومية اتحاد الكرة .

اللجنة الأوليمبية تتمسك بتصنيف الهيئات لاعتماد عمومية اتحاد الكرة

استعانت اللجنة الخماسية المكلفة بإدارة اتحاد الكرة بمسئولى اللجنة الأولمبية المصرية، فى كتابة خطاب للاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا" يفيد فيه ملاحظات اللجنة الأولمبية المصرية على الخطاب الأخير الذى أرسلته "فيفا" إلى الجبلاية بشأن إقامة الانتخابات قبل نهاية شهر نوفمبر المقبل، والذى تمسكت فيه الأولمبية بحقوقها فى عدم إجراء الانتخابات قبل اعتماد التصنيف.

الأهلى يتمسك باستمرار أحمد الشيخ ويتجاهل عرض بيراميدز

تمسك مسئولو النادى الأهلى باستمرار أحمد الشيخ نجم هجوم الفريق فى الموسم الجديد، خاصة بعد تألقه اللافت بقميص الفريق الأحمر فى المباريات الأخيرة، ليفرض نفسه على اختيارات السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق، وأكدت لجنة التخطيط أن بقاء أحمد الشيخ يعد أمرا ضروريا للفريق فى الموسم الجديد، وذلك بعد المشاورات التي شملت جميع اللاعبين لبحث مستقبلهم وتحديد مدى حاجة الأهلي لهم.

المنتخب يفاضل بين مروان محسن وحسام حسن لمباراتى توجو

يفاضل الجهاز الفنى للمنتخب بين الثنائى مروان محسن مهاجم الأهلى وحسام حسن مهاجم سموحة لاختيار لاعب منهما للتواجد فى معسكر الفراعنة المقبل فى شهر نوفمبر فى الفترة من 9 إلى 17 نوفمبر، ويتخلله مباراتان أمام توجو فى الجولة الثالثة والرابعة من التصفيات المؤهلة لكأس أمم أفريقيا 2022 التى تستضيفها الكاميرون، بجانب مصطفى محمد، وأحمد حسن كوكا المحترف بصفوف باناثينكوس اليونانى بعد ظهوره بمستوى مميز مع الفريق اليونانى والفوز معهم بلقب الدوري.

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اتفقت شركة بريزنتيشن برئاسة منتصر النبراوي، راعية النادي الأهلي، مع إدارة النادى الأحمر على تنظيم احتفالية كبرى خلال الفترة المقبلة للاحتفال بفوز الأهلى ببطولة الدورى العام، وكذلك ذكرى مرور 20 عاماً على فوز الفريق الأحمر بلقب نادى القرن الأفريقى، ويعقد مسئولو الأهلى جلسة مع اللجنة المشكلة من شركة بريزنتيشن للاتفاق بشكل نهائى على مكان وموعد الاحتفالية وكذلك جميع البنود والتفاصيل الخاصة بالحفل. الفلوس وأفريقيا سبب رفض الأهلى العرض التركى لاستعارة رامى ربيعة كشف مصدر مقرب من رامى ربيعة مدافع النادى الأهلى كواليس العرض التركى الذى تلقاه مؤخراً وتم رفضه من إدارة النادى، وكذلك الجهاز الفنى بقيادة السويسرى رينيه فايلر، وقال المصدر إن العرض كان على سبيل الإعارة لمدة موسم مجاناً، مع وضع بند فى العقد يمنح النادى التركى الأولوية فى شراء اللاعب الدولى. الأهلى يحدد الحد الأدنى لبيع المغربى وليد أزارو فى الصيف وضع مسئولو النادى الأهلى سيناريو حال رفض المغربى وليد أزارو مهاجم الفريق تمديد عقده، والذى ينتهى مع الفريق الأحمر بنهاية الموسم المقبل، واستقر مسئولو الأهلى على بيع المهاجم الدولى نهائياً حال عدم التوصل معه لاتفاق بشأن تمديد عقده، وحدد الأهلى الحد الأدنى لبيع أزارو وهو 2 مليون دولار، وذلك بعد رفض مقترح الاتفاق السعودى بشراء اللاعب نهائياً مقابل 400 ألف دولار على أن يتم الالتماس لدى الاتحاد السعودى لكى يتم قيد اللاعب بعد منع قيده هناك، عقب رفضه استكمال مدة إعارته هذا الموسم.

رمضان صبحى يعدل استراتيجية التعاقدات فى الأهلى

عدل رمضان صبحى نجم هجوم منتخبنا الوطنى المنتقل فى الموسم الجديد لنادى بيراميدز استراتيجية تعاقدات النادى الأهلى بداية من الموسم الجديد، ورفض رمضان صبحى التوقيع للأهلى بعد انتهاء فترة إعارته من هيدرسيفيلد الإنجليزى رغم إنهاء الأهلى مفاوضات الشراء مع الجانب الإنجليزى، بنجاح إلا أن موقف اللاعب تغير بعد تلقيه عرض بيراميدز المغرى والذى سيحصل بموجبه على 200 مليون جنيه طوال مدة التعاقد الممتدة لمدة 5 سنوات.