شكرا لقرائتكم خبر عن كاف يحتفي بدخول أنطوي نادي الـ100: يحتل صدارة الهدافين التاريخيين من الأجانب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - هنأ الاتحاد الافريقي لكرة القدم "الكاف"، اللاعب الغاني جون أنطوي لتسجيله رقما قياسيا جديدا خلال مسيرة مشاركته بالدوري المصري، وتصدره قائمة الهدافين التاريخيين بالدوري المصري من الأجانب، ونشر الكاف على حسابه الرسمي بموقع "تويتر"، صورة من احتفال نادي بيراميدز بمهاجمه انطوي الذي وصل لعلامة الـ 100 هدف في المسابقات المصرية.

واحتفى "الكاف"، بهذه المناسبة قائلا: "نادي بيراميدز يحتفل بمهاجمه الغاني جون أنطوي الذي وصل لعلامة 100 هدف في المسابقات المحلية المصرية.. إنجاز كبير ورقم جديد لأنطوي الذي يحتل بالفعل صدارة قائمة الهدافين التاريخيين للدوري المصري من الأجانب".

وتمكن جون أنطوى لاعب فريق بيراميدز من دخول نادى المائة بعد أن أحرز 103 أهداف في مختلف البطولات مع الأندية المصرية التي لعب لها، وكان آخرها الهدف الذى أحرزه في مرمى وادى دجلة الأسبوع الماضى ، ليكون أكثر اللاعبين الأفارقة تسجيلاً للأهداف في مصر متفوقا على كل الأفارقة الحاليين أو السابقين في الملاعب المصرية.

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وقبل دخول نادى المائة، فسبق للمهاجم الغانى أن حقق رقما قياسيا لنفسه بأن يكون صاحب الهدف الأول الأفريقي لبيراميدز بعد أن سجل في مرمى النجمة الكونغولى، وكذلك نجح أنطوى أن يكون ثالث لاعب يحرز أهدافًا مع 3 أندية مختلفة ببطولة الكونفيدرالية الأفريقية، بعدما هز الشباك برفقة الإسماعيلي، والأهلي، وأخيرًا بيراميدز، ووصلت القيمة التسويقية للاعب فى الوقت الحالى 950 ألف يورو وفقا لموقع ترانسفير ماركت.

وصل رصيد أنطوى مع الأندية المصرية التي لعب لها 164 مباراة ببطولة الدورى ، منها 47 مباراة مع الاسماعيلى، و20 مع الأهلى، و70 مباراة مع المقاصة، وسجل 74 هدفا، وصنع 74 لزملائه، وفى أفريقيا فوصل رصيده في دورى أبطال افريقيا 4 مباريات مع الأهلى، وسجل خلالها 3 أهداف.

وبالكونفدرالية شارك 10 مباريات مع بيراميدز سجل فيها 4 أهداف، ومباراة واحدة سوبر مصري مع الأهلى، كما شارك فى بطولة كأس مصر 18 مرة، منها 5 مع الإسماعيلى، و4 مع الأهلى، و4 مع المقاصة، و5 مع بيراميدز .