شكرا لقرائتكم خبر عن محمد شبانه يكشف صفقات الأهلى والزمالك الجديدة في لايف الخليج 365 5 مساء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يتجدد اللقاء مع الناقد الرياضى محمد شبانة، نجم الإعلام الرياضى ورئيس تحرير الأهرام الرياضى، اليوم الثلاثاء ، من خلال برنامجه "مع شبانة" فى بث مباشر "لايف" على تليفزيون ”الخليج 365” بمواقع التواصل الاجتماعى، للحديث عن آخر المستجدات الخاصة بالوسط الرياضى ومباريات الدورى، إلى جانب البحث عن مدرب جديد للزمالك بعد رحيل الفرنسي باتريس كارتيرون، والحديث عن الصفقات الجديدة للقطبين وتتويج الأهلي بلقب الدوري رسميا، وتداعيات رحيل رمضان صبحى عن الأهلى وموقف فايلر المدير الفنى، واستعدادات المنتخبات للفترة المقبلة والتوقفات الدولية.

ويتناول محمد شبانه فى برنامجه جدول مباريات بطولة الدورى الممتاز، كما يتطرق للحديث عن الصفقات الجديدة للقطبين الأهلى والزمالك فى الموسم الجديد، والراحلين عن الفريق أيضا.

لمتابعة آخر لايف لشبانه على تلفزيون الخليج 365

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الإعلامى محمد شبانة يظهر من خلال برنامجه "مع شبانة" على صفحة ”الخليج 365” 3 أيام أسبوعياً هى الأحد والثلاثاء والخميس فى الخامسة مساءً، ويتناول الأحداث الرياضية والملفات الخاصة بالانتقالات الصيفية وأيضاً أزمات اللاعبين مع أنديتهم، وكل جديد فى الوسط الرياضى.

ويتناول برنامج "مع شبانة" على صفحات ”الخليج 365” جميع الملفات والقضايا الرياضية على الساحة الكروية، وأهمها ما يدور داخل قطبى اللكرة المصربة وصفقاتهم الجديدة فى الانتقالات الصيفية.