وزارة الشباب تعلن الانتهاء من إنشاء 7 مشاريع بمراكز شباب الإسماعيلية

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - في اطار مشروعات الطرح الإستثماري التي تقدمها وزارة الشباب والرياضة بمختلف مراكز شباب الجمهورية أعلنت الوزارة انه تم الانتهاء من تنفيذ عدد 3 مشروعات استثمارية بنظام حق الانتفاع ( BOT ) بعدد من مراكز الشباب بمحافظة الاسماعيلية وجاري الانتهاء من عدد 4 مشروعات بتكلفة انشائية قدرها 9.9 مليون جنيـه حيث تم الانتهاء من عدد( 1 ) مشروع انشــاء محلات تجارية بمركز شباب ابوخروع . كذلك تم الانتهاء من إنشاء قاعة المناسبات الاجتماعية بمركز شباب الســلام ، والانتهاء من انشاء حمام السباحة التدريبي بمركز شباب التل الكبير .وجاري الانتهاء حالياً من عدد( 4 ) مشاريع انشــاء محلات تجارية متعددة الخدمات والانشطة بمركز شباب الاسماعيلية ومركزى شباب ابوعطوه ومركز شباب التمساح ومركز شباب التل الكبير. الجدير بالذكر أن العائد الاستثماري لهذه المشاريع بمحافظة الاسماعيليــة يقدر بحوالى 14.7 مليون جنيه. Advertisements وفي هذا السياق، أكد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة حرص الوزارة على التوسع فى مشروعات الطرح الاستثمارى بمختلف محافظات الجمهورية حيث انها تأتي دون أن تحمل ميزانية وزارة الشباب والرياضة أية أعباء مالية، مشيرا إلى أن مشروعات الطرح الإستثماري بمراكز الشباب بالمحافظات حققت قيمة استثمارية تتخطي المليار ومائتي مليون جنيه بعدد 174 مركز شباب في 19 محافظة بالاضافة الي 800 مليــون جنيـه بالمنشآت الرياضية والأندية بالمحافظات. فيما أضاف وزير الشباب والرياضة أن الوزارة تسعي إلى زيادة الاستثمارات بمنشآت الأندية ومراكز الشباب وتعميمها لما تحققه هذه الاستثمارات من ربح للصرف منه على الأنشطة المختلفة كما يوفر رصيداً للأندية والمراكز ، مع إتخاذ كافة اشتراطات .

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