شكرا لقرائتكم خبر عن محمد بسام يعلن تلقيه عرضاً من سموحة ويكشف عن ميوله الأهلاوية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن محمد بسام حارس مرمى فريق طلائع الجيش، عن تلقيه عرضاً من نادى سموحة للانتقال إليه خلال الميركاتو المقبل بعد نهاية الموسم الجارى، وقال بسام فى تصريحات إذاعية لبرنامج "وان تو" الذى يقدمه الإعلامى سيف زاهر عبر إذاعة أون سبورت إف إم : مباراة الأمس كانت مفترق طرق بالنسبة لنا، ووضعنا كل الحسابات قبل المباراة وفوزنا منحنا أفضلية كبيرة حتى فى المواجهات المباشرة مع وادى دجلة، طموحى أكون متوجد ضمن اختيارات المنتخب وأبذل ما فى وسعى من أجل هذا الأمر.

أضاف: كان هناك بعض المفاوضات مع عدة الأندية، ولكن مفاوضات بيراميدز انتهت تماماً، والمفاوضات الحالية مع فريق من الإسكندرية وبالتحديد نادى سموحة، وطلبت منهم عدم الدخول فى مفاوضات رسمية حتى يضمن الطلائع البقاء فى الدورى .

واصل: أصبح الآن لدينا فرصة لتسويق أنفسنا فجميع المباريات تنقل على الهواء ليس الأهلى والزمالك فقط، ولا يوجد فارق بين الأندية سوى فى الطموح فقط، وحتى الجهاز الفنى للمنتخب يتابع جميع الأندية وجميع اللاعبين، نعلم جيداً أننا لن نظلم فى الاختيارات ونعمل بقدر المستطاع للوصول للمنتخب.

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استكمل: أميل إلى الأهلى أكثر من الزمالك فى التشجيع، ولكن فى أوقات أشجع الزمالك أمام الأهلى، بيصعب عليا فريق يكون كويس ويخسر، وحتى فى عائلتى الأمور متساوية نصفهم يشجع الأهلى ونصفهم يشجع الزمالك.

واختتم: الانضمام للأهلى أو الزمالك شرف، واذا تلقيت عرضاً من الفريقين فى وقت واحد سأختار الأهلى طبعاً.