بسبب تقنية الفيديو. الأهلي ضيفًا على ملعبه أمام طنطا في السلام

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علي البهجي:

أعلنت لجنة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم تقديم مباراة طنطا مع الأهلي ضمن الجولة 30 لمسابقة دوري we المصري لمدة 24 ساعة.

وقررت لجنة المسابقات اقامة مباراة الأهلي وطنطا في الثامنة مساء السبت 26 سبتمبر الحالي ونقلها إلى "ستاد السلام we الأهلي "بالقاهرة بدلا من ستاد غزل المحلة.

وحصل اتحاد الكرة على موافقة الناديين بإقامة المباراة على "ستاد السلام we الأهلي " بدلا من ستاد غزل المحلة لعدم حصول الأخير على ترخيص تقنية الفيديو حتى الآن.

وجاء قرار تقديم موعد إقامة مباراة الأهلي وطنطا، بسبب إقامة لقاء الزمالك يواجه الجونة في إطار الجولة نفسها بستاد القاهرة يوم الأحد 27 سبتمبر، لعدم اقامة مباراتين بالقاهرة في يوم واحد وفق الإجراءات الأمنية المتفق عليها.