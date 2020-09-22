مصدر لمصراوي: اجتماع اللجنة الفنية في الزمالك لحسم اسم المدرب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- رامي بشاي:
قال مصدر في نادي الزمالك، إن اللجنة الفنية الخاصة باختيار المدرب الجديد، بدأت اجتماعًا في الوقت الحالي لمحاولة الاستقرار على اسم جديد لحسم هذا الملف.
وأضاف المصدر الذي تحفظ على ذكر اسمه من خلال تصريحات لمصراوي الثلاثاء، إن اللجنة بدأت اجتماعًا بعد ظهر اليوم خارج النادي وذلك لمناقشة الأسماء المطروحة على طاولة اللجنة من أجل حسم من سيتولى تدريب الفريق.
وكان مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك والذي يُتابع عمل اللجنة التي تضم فاروق جعفر، إسماعيل يوسف، أحمد مرتضى منصور، أمير مرتضى منصور، قد قال من خلال تصريحات خلال الساعات الأولى من صباح اليوم أن الأسماء المطروحة الآن هي باتشيكو والأرجنتيني كالديرون والمدرب الإيطالي باولو تراميزاني بالإضافة إلى 3 أسماء أخرى.
ودخل الزمالك في مفاوضات مع البرتغالي جيسفالدو فيريرا والسويسري كريستان جروس من أجل تولي القيادة الفنية للفريق لكن هذه المفاوضات لم يكتب لها النجاح.
وتسعى إدارة الزمالك للبحث عن خليفة للمدرب الفرنسي باتريس كارتيرون والذي رحل عن الفريق الأسبوع الماضي لتدريب التعاون السعودي بعد أن فسخ تعاقده مع الزمالك بالشرط الجزائي.
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