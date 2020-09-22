الرقم القياسي 149-0.. فريق يخسر بـ37 هدفا بعد تطبيقه للتباعد خوفا من كورونا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- إبراهيم علي

تعرض فريق ريبدورف لخسارة قاسية أمام نظيره هولدنشتيدت بنتيجة 37-0، في إحدى مباريات دوري الهواة بألمانيا.

وجاءت هذه النتيجة الثقيلة بعد أن أرسل فريق ريبدورف 7 لاعبين فقط من صفوفه للمشاركة في المباراة، خوفاً من إصابة اللاعبين بفيروس كورونا.

وذلك لأن خصمهم خالط في مباراة سابقة شخص مصاب بكورونا، ولكن النادي أعلن بعد ذلك سلامة لاعبيه وعدم إصابة أي لاعب بالفيروس، ولذلك رفض الاتحاد الألماني تأجيل المباراة.

وقرر لاعبو فريق ريبدورف تطبيق قواعد التباعد الاجتماعي وعدم الاحتكاك بلاعبي الخصم، واستغل فريق هولدنشتيدت الأمر وسجلوا 37 هدفا.

وتعد نتيجة مباراة ريبدورف وهولدنشتيدت من أكبر النتائج في مباريات كرة القدم، حيث سبقتها نتائج كبيرة سُجلت موسوعة جينيس للأرقام القياسية، نستعرضها لكم في التقرير التالي:

149–0

يُعد أكبر رقم قياسي لنتيجة في مباراة كرة قدم في التاريخ والمعترف بها من قبل موسوعة جينيس للأرقام القياسية هي 149-0 بين فريقي أديما وستاد أولمبيك دو ليميرن من مدغشقر وحدثت في 31 أكتوبر 2002.

لاعبو فريق أولمبيك دو ليميرن سجلوا كل هذه الأهداف في مرماهم، نتيجة لاحتجاج محدد مسبقا من قبل الفريق على قرارات الحكم المنحازة ضدهم في مباراة سابقة.

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36-0

كان أكبر رقم قياسي مسجل في تاريخ مباريات كرة القدم يعود إلى عام 1885، بين بون أكورد وأربروث في اسكتلندا.

وخسر فريق بون أكورد بنتيجة 36-0 من مواطنه أربروث في كأس استكتلندا.

31-0

من أكبر نتائج كرة القدم أيضاً كانت بتاريخ 11 أبريل عام 2001، عندما التقى منتخبا أستراليا وساموا، وخسر الأخير بنتيجة 31-0.

وكانت هذه المباراة تقام في التصفيات المؤهلة لكأس العالم للقارة الأوقيانوسية في استاد الرياضة الوطني في كوفس هاربر بأستراليا.

30-0

نتيجة أخرى كبيرة شهدتها مباريات كرة القدم بين منتخبي تاهيتي وجزر كوك.

ولُعبت المباراة في الأول من سبتمبر عام 1971، بين المنتخبين، وفاز منتخب تاهيتي بنتيجة 30-0 على منتخب جزر كوك ضمن بطولة ألعاب المحيط الهادئ.

13-0

وعلى الصعيد المحلي في مصر، فإن أكبر نتيجة مسجلة في مباراة كرة قدم سُجلت بإسم النادي الأهلي الذي حقق انتصاراً بنتيجة 13-0 على نظيره الجونة في عام 2015.

وحقق الأهلي أكبر فوز تاريخ الكرة المصرية، بعدما فاز على الجونة بنتيجة 13-0 في المباراة التي جمعتهما في دور الـ16 ببطولة كأس مصر، ليتخطى الرقم المسجل بإسم المصري البورسعيدي في الدوري في موسم 1962-1963 عندما فاز على بني سويف بنتيجة 11–0.