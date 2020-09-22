محمد زيدان: رمضان صبحي أخطأ بالعودة لمصر

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

قال محمد زيدان، نجم دورتموند الألماني السابق، إن قرار عودة رمضان صبحي من الدوري الإنجليزي إلى النادي الأهلي كان هو القرار الخاطئ من وجهة نظره.

وأضاف زيدان من خلال تصريحات لبرنامج ملعب الصقر والذي يقدمه أحمد حسن، أن قرار انتقال رمضان صبحي لصفوف نادي بيراميدز صعب التقييم، مضيفًا: "عودة رمضان صبحي إلى مصر من الأساس كان قرار خاطئ، لأنه كان الهدف الأساسي بالنسبة له كان الاحتراف الأوروبي."

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وكان النادي الأهلي قد حصل على خدمات رمضان صبحي في ديسمبر 2018 قادمًا من ستوك سيتي الإنجليزي.

وانتقل رمضان صبحي إلى نادي بيراميدز خلال الفترة الماضية بعد أن رفض استكمال مفاوضات التجديد مع النادي الأهلي.

واختتم زيدان: "انتقال رمضان من بيراميدز ليس سهل التقييم من وجهة نظري، كل لاعب يرى الأمور من وجهة نظره الشخصية."