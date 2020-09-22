مرتضى منصور يجتمع مع لجنة اختيار مدرب الزمالك القادم

يعقد مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك ، جلسة مساء اليوم الثلاثاء مع اللجنة المشكلة من النادي لاختيار المدير الفني الأجنبي القادم للأبيض ، وحسم الملف بصورة نهائية .

كان رئيس الزمالك قد أوضح

في تصريحات سابقة ، أن المدرب الأرجنتيني الشهير كالديرون والبرتغالي باتشيكو إلى جانب 3 أسماء جديدة لمرشحين لقيادة الفريق لاختيار الأفضل.وتكثف اللجنة ، التى شكلها مجلس إدارة نادى الزمالك، وتضم إسماعيل يوسف وأحمد مرتضى، عضوى المجلس، وأمير مرتضى منصور، المشرف على فريق الكرة، وفاروق جعفر نجم الفريق السابق، جهودها للتعاقد مع المدرب الأجنبى الجديد الذى سيقود الفريق الأبيض خلال المرحلة المقبلة، خلفًا للفرنسى باتريس كارتيرون، الذى انتقل لتدريب نادى التعاون السعودى.



