​حازم إمام : تمنيت عودة فيريرا إلى الزمالك

أكد حازم إمام نجم الزمالك ومنتخب مصر، السابق، أنه كان يتمنى عودة البرتغالي فيريرا لتدريب القلعة البيضاء، خلفا للفرنسي باتريس كارتيرون.

وقال حازم إمام في تصريحاته الإذاعية عبر برنامج وان تو الذي يقدمه في الراديو: "فيريرا كان سيصنع الفارق مع الزمالك، وكان هو المدرب الأنسب في

هذا التوقيت، لكنه اعتذر عن تولي المهمة".وأضاف: "الزمالك يحتاج مديرا فنيا واقعيا، وصاحب خبرة في أفريقيا والمنطقة العربية. الإدارة مطالبة بسرعة الإعلان عن المدرب الجديد، بعدما وضع كارتيرون الفريق في مأزق صعب".

وتابع: "هناك تراجع في مستوى