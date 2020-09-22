​حازم إمام : تمنيت عودة فيريرا إلى الزمالك

أكد حازم إمام نجم الزمالك ومنتخب مصر، السابق، أنه كان يتمنى عودة البرتغالي فيريرا لتدريب القلعة البيضاء، خلفا للفرنسي باتريس كارتيرون.
وقال حازم إمام في تصريحاته الإذاعية عبر برنامج وان تو الذي يقدمه في الراديو: "فيريرا كان سيصنع الفارق مع الزمالك، وكان هو المدرب الأنسب في
وأضاف: "الزمالك يحتاج مديرا فنيا واقعيا، وصاحب خبرة في أفريقيا والمنطقة العربية. الإدارة مطالبة بسرعة الإعلان عن المدرب الجديد، بعدما وضع كارتيرون الفريق في مأزق صعب".
وتابع: "هناك تراجع في مستوىجميع الأندية سواء الأهلي أو الزمالك، وأيضا نفس الحال سيكون مع الوداد والرجاء بسبب الإصابات بفيروس كورونا، لذلك أتمنى أن يسابق الزمالك الزمن ويختار مدرب يتناسب مع الفريق قبل لقاء الرجاء".
واختتم: "الفترة الحالية في منتهى الصعوبة، وأتمنى من اللاعبين في المقام الأول، أن يكون لديهم الروح والرغبة على تحدي أنفسهم في هذا التوقيت والإصرار على حصد اللقب الأفريقي".
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