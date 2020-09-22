محمد زيدان: عودة رمضان صبحي إلى مصر "قرار خاطئ"

أكد محمد زيدان نجم منتخب مصر السابق، أنه كان يتمنى رؤية رمضان صبحي في أحد الاندية خارج مصر.
وقال زيدان في تصريحات عبر برنامج ملعب الصقر المذاع على راديو مصر: "انتقاله من الأهلي إلى بيراميدز، خطوة صعبة التقييم، لأن كللاعب يرى الأمور من وجهة نظره الشخصية".
وأضاف:"عودة رمضان صبحي إلى مصر من الأساس كان قرار خاطئ، لأنه كان الهدف الأساسي بالنسبة له كان الاحتراف الأوروبي".
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