شوبير يكشف عن اسم النادي الذي ستستحوذ عليه شركة "زد"

كشف الإعلامي أحمد شوبير، عن النادي التي ستستحوذ علي شركة زد للاستثمار الرياضي.

ونشر شوبير على حسابه الشخصي بموقع التغريدات القصيرة "تويتر": "الإعلان الرسمي سيتم خلال أيام".

وتابع: "مجموعة زد للاستثمار اشترت معظم اسهم نادي f c مصر".

وكان إيهاب لهيطة، المدير التنفيذي لنادي زد، اقتراب ناديه من الاستحواذ على أحد الأندية المصرية.

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ومن المقرر أن يتم الإعلان عن الصفقة، خلال الأيام القليلة المقبلة.

ويتواجد بعض نجوم الكرة في نادي زد، وهم أحمد حسن وعماد متعب ومحمد زيدان وحازم إمام وعلاء نبيل وهشام حنفي وأحمد حسام ميدو.

