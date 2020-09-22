تورينو الإيطالي يعلن إصابة احد لاعبيه بـفيروس كورونا

أعلن نادي تورينو الإيطالي، إصابة أحد لاعبي الفريق بـفيروس كورونا المستجد.

قال النادي الإيطالي في بيانه الرسمي:" بعد إجراء مسحة كورونا الطبية، تم ظهور حالة إيجابية بين لاعبي الفريق الاول، لكنه

لم يكن ضمن قائمة مباراة السبت الماضي أمام فيورنتينا، وأن اللاعب لم تظهر عليه أعراض، ويتواجد في العزل تحت إشراف طاقم طبي، وسيطبق النادي كل الإجراءات المنصوص عليها في البروتوكول".

فيما كشفت تقارير صحفية إيطالية، عن إصابة ألغى مرانه، اليوم الثلاثاء، ولن يعود إلى التدريبات قبل أن تظهر نتيجة المسحة الجديدة، لجميع أفراد الفريق، حيث قد تأجل مباراتهم أمام أتالانتا بالدوري الإيطالي.