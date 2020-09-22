سواريز مهاجم الشارقة الأفضل في الجولة الخامسة من دوري أبطال آسيا

فاز البرازيلي ويلتون سواريز مهاجم الشارقة الإماراتي ، بجائزة أفضل لاعب في الجولة الخامسة من دور المجموعات بدوري أبطال آسيا. تألق سواريز وسجل ثلاث أهداف "هاتريك " ، أمام التعاون السعودي، خلال فوز الشارقة على نظيره التعاون بسداسية نظيفة. وتنافس معه حول جائزة الأفضل بالجولة، كلا من كايو لوكاس زميله بالشارقة، العراقي مازن فياض لاعب الشرطة، خالد الغنام لاعب النصر السعودي، ماجد ناصر حارس مرمى شباب الأهلي دبي.

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