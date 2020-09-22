أخطرت اللجنة الطبية بالاتحاد المصرى لكرة القدم، نادى أسوان، بسلبية نتائج تحليل "رابيد تسيت" الذى خضع له اللاعبون والجهاز الفنى أمس الأثنين، استعداداً لمواحهة الجونة يوم الخميس، فى مباراة الجولة 29 من عمر مسابقة الدورى العام، والتى يستضيفها استاد خالد بشارة بالجونة، ومن المقرر أن يعلن أحمد كشرى المدير الفنى لأسوان عن القائمة النهائية للفريق التى تستعد لخوض المباراة المرتقبة، عقب المران الختامى للفريق، حيث يطمح أبناء الجنوبإلى مواصلة صحوتهم ونتائجهم الإيجابية بعد تحقيق الانتصارات متتالية فى المسابقة .
ومن جانبه، أعلن الدكتور محمد عبد الغفار رئيس الجهاز الطبى للفريق الأول لكرة القدم بنادى أسوان، أن محمد إسماعيل، لاعب الفريق مصاب بشد من الدرجة الثانية بالعضلة الخلفية ويغيب عن لقاء الجونة، بينما تعافى محمد عبد المجيد، من شد فى العضلة الأمامية، وشارك مع الفريق في التدريبات الجماعية أمس الاثنين، ومن المقرر أن يحدد الجهاز الفنى للفريق بقيادة أحمد كشرى، مدة جاهزيته للمشاركة فى لقاء الجونة،
فيما يعاني إبراهيم جلال وسولمون منساه، من إجهاد خفيف لن يمنعهما من المشاركة فى المباراة القادمة حسب رؤية الجهاز الفنى .
ويحتل أسوان المركز التاسع فى جدول مسابقة الدورى العام برصيد 34 نقطة بعد خوض 28 مباراة بالدورى العام، إذ فاز أبناء الجنوب فى 8 مباريات من بينها آخر ثلاثة لقاءات، وتعادلوا فى 10 أخرى وخسروا مثلها، وسجل لاعبو أسوان 34 هدفًا واستقبلت شباكهم 39 أخرى.
كانت هذه تفاصيل خبر أسوان يعلن سلبية تحليل "رابيد تيست" قبل مواجهة الجونة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.