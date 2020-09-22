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لامبارد يعلن اقتراب تشيلسي من التعاقد مع حارس رين

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كشف فرانك لامبارد، المدير الفني لفريق الإنجليزي عن خضوع إدوارد ميندي، حارس مرمى نادي رين الفرنسي، تمهيدًا لانضمامه للبلوز.

وقال لامبارد في تصريحات للصحفيين: "ميندي يجري فحصًا طبيًا الَان

في تشيلسي، سيصبح لاعبًا في فريقنا".

ويرغب لامبارد في تدعيم مركز حراسة المرمى، بعد تراجع مستوى كيبا حارس الفريق في الفترة الماضية.

وكانت قد أشارت بعض التقارير الصحفية إلى، أن الصفقة ستكلف نادي تشيلسي 25 مليون يورو.

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وانضم ميندي الحارس الدولي السنغالي إلى رين قادما من ريمس في صيف 2019 بمبلغ 4 ملايين يورو.

وشارك منيدي مع منتخب السنغالي في 7 مباريات. 

 

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