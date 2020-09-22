مدافعون تحت منظار برشلونة

يضع نادي برشلونة الإسباني تحت المنظار عدد من المدافعين ،منهم لاعبه السابق ألبرتو بوتيا لاعب الوحدة السعودي حالياً، للتعاقد معه خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

بجانب الإسباني إيريك جارسيا، لاعب مانشستر سيتي الحالي لبرشلونة، إلا أن النادي الكتالوني يعاني من أزمة مالية، وعجز عن توفير المبلغ المطلوب من سيتي "30 مليون يورو" وفضل التعاقد مع مدافع رخيص التكلفة لحين قدوم جارسيا (19 عاماً) الصيف المقبل مجاناً.

وكشفت صحيفة "موندو ديبورتيفو" المقربة من

نادي برشلونة، أن ألبرتو بوتيا مدافع الوحدة السعودي الحالي والهلال السابق ضمن قائمة ينوي برشلونة الاستعانة بها لتقوية خط دفاعه في الموسم المقبل.

وكان برشلونة يفضل ضم المدافع البرازيلي المخضرم تياجو سيلفا (33 عاماً) إلا أن الأخير وقع مع تشيلسي اللندني لموسم مع إمكانية التمديد لموسم آخر.

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كما فكر في التعاقد مع ديفيد لويز لاعب أرسنال الإنجليزي الحالي، أو

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وتوجه برشلونة إلى خيار ألبرتو بوتيا الذي نجح مع فريقه الوحدة بالحصول على مقعد مؤهل إلى دوري أبطال آسيا الموسم المقبل للمرة الأولى في تاريخ النادي، وكذلك مواطنه مارك مونييسا مدافع العربي القطري.

ولعب بوتيا نهاية العقد الماضي مع برشلونة تحت إشراف بيب جوارديولا، قبل أن ينتقل إلى عدة فرق مثل إليتشي الإسباني وأولمبياكوس اليوناني، ومثل الهلال موسم 2018-2019 قبل الانتقال إلى الوحدة الصيف الماضي.

وخاض بوتيا 26 مباراة في دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين الموسم الماضي، سجل خلالها هدفاً واحداً.