اتحاد جدة يستعيد الصربي بريجوفيتش بعد غياب 6 أشهر

أعلن نادي اتحاد جدة السعودي، عن عودة مهاجمه الصربي اليكساندر بريوفيتش لتدريبات الفريق تمهيداً لإعادة تسجيله بالقائمة مجدداً.
وخرج بريجوفيتش من الحسابات الفنية للفريق منذ يناير الماضي، وخرج من قائمة الفريق، لكنه عاد مجدداً بعد اتفاق بين إدارة النادي والمدرب فابيو كاريلي.
وذكر اتحاد جدة عبر حسابه الرسمي على موقع “تويتر” للتواصل الإجتماعي أن اللاعب وصل إلى جدة، حيث من المقرر أن ينتظم في تدريبات الفريق الذي يستعد للموسم الجديد.
وكان بريجوفيتش انضم إلى اتحاد جدة قادمًا من باوك اليوناني في يناير من عام .2019
وأنهى اتحاد جدة الموسم الماضي من المسابقة برصيد 35 نقطة في المركز الحادي عشر.
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