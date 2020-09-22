أخبار برشلونة | ريكي بويج يتحدى كومان ويرفض المغادرة!

ينوي اللاعب الشاب “ريكي بويج” الاستمرار في برشلونة، رغم موقف المدير الفني “رونالد كومان” الذي أكد لإدارة الفريق خروج اللاعب من خططه المستقبلية وعدم الاعتماد عليه.

ووفقاً لصحيفة “موندو ديبورتيفو” فقد حضر لاعب خط الوسط اليافع ظهر يوم أمس الاثنين للتدريبات رفقة والده الذي نقل نية نجله الشاب بالإستمرار إلى إدارة برشلونة.

وعلى الرغم من الخيارات المختلفة التي كانت أمام “ريكي بويج” إلا أنه ظل ثابتًا على موقفه وهو الاستمرار والنجاح في الكامب نو لإقناع كومان بأن له مكانًا في برشلونة.

وبذلك فإن ريكي بويج قد حسم قصته سريعًا والتي بدأت يوم السبت عندما تركه رونالد كومان خارج قائمة كأس جوان جامبر كما أن المدرب الهولندي كان صادق بشأنه في غرفة الصحافة من خلال التأكيد على أن خيار الإعارة سيكون جيدًا بالنسبة للاعب.

وتأثر اللاعب عاطفيًا من تصريحات كومان، لكنه توصل إلى نتيجة مفادها أنه يريد الاستمرار في برشلونة والقتال من أجل حجز مكان بالفريق وقد أبلغ النادي بقراره ويبدو أن القضية أغلقت.

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