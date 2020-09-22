رئيس بعثة الهلال السعودي مُهدد بالاستبعاد من دوري أبطال آسيا

كسر رئيس بعثة نادي “الهلال” السعودي فهد المفرج، إجراءات العزل الصحي المُتبعة في منافسات دوري أبطال آسيا، والتي تقام في العاصمة القطرية الدوحة.

وعلمت الأناضول من مصدر في الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، الثلاثاء، أن “المفرج تعمد كسر العزل الطبي التام، بعد تدريب فريقه مساء أمس مخالفًا قوانين الحجر، حيث تمكنت كاميرات الفندق من أكتشافه رفقة عدد من أعضاء بعثة الهلال“.

وأكد المصدر أن “قوانين البطولة تنص أن من يخرق النظام الصحي يستبعد نهائيًا من البطولة، إذ يتوجب على فهد المفرج والمجموعة التي كانت برفقته أن تخضع لحجز صحي لمدة 6 أيام في فندق، بعيد عن البعثات المشاركة في البطولة، ثم مغادرة الدوحة إلى الرياض“.

Advertisements

وشدد الاتحاد الآسيوي، في وقت سابق، على ضرورة أتباع معايير السلامة والصحة خلال البطولة، حيث تم إخضاع جميع الفرق المشاركة والحكام والمسؤولين لإجراء فحص قبل الوصول إلى الدوحة، على أن يتكرر الأمر كل ثلاثة أيام خلال سير المنافسات.

ووضع الاتحاد المشاركين في فقاعة طبية محكمة، بحيث تكون حركة البعثات محصورة فقط ضمن الفنادق والاستاذات وملاعب التدريب.

وأظهرت الفحوصات التي خضع لها أفراد “الهلال”، ظهور 17 حالة مصابة بفيروس كورونا حتى الآن، من أعضاء البعثة السعودية في الدوحة.

ويتصدر الهلال حامل اللقب المجموعة الثانية، برصيد 11 نقاط من 3 انتصارات وتعادلين، دون أي هزيمة.

وكان الاتحاد الآسيوي قد قرر إستئناف منافسات دوري الأبطال في العاصمة القطرية الدوحة، بنظام التجمع، عقب توقف البطولة منتصف مارس من العام الماضي بسبب تداعيات فيروس كورونا.