سوق الانتقالات | بيرلو يطلب عودة موراتا إلى يوفنتوس

ذكرت تقارير إعلامية إيطالية اليوم الثلاثاء أن المهاجم الإسباني ألفارو موراتا بات قريبًا من الانضمام مجدداً إلى يوفنتوس الإيطالي قادمًا من أتلتيكو مدريد الإسباني.

ونشر نادي يوفنتوس، عبر موقع شبكة التواصل الإجتماعي “تويتر”، صور لوصول موراتا 27/ عامًا/ إلى تورينو مساء أمس الإثنين للخضوع للفحص الطبي، ومن المتوقع أن يوقع العقد اليوم الثلاثاء.

وكان موراتا قد لعب ليوفنتوس لمدة موسمين وتوج معه بلقبي الدوري والكأس في عامي 2015 و2016 .

وخلال موسمه الأول مع يوفنتوس، كان قد لعب مع أندريا بيرلو، المدير الفني الحالي ليوفنتوس.

واستهل يوفنتوس مشواره في الموسم الجديد بالفوز على سامبدوريا 3 / صفر أمس الأول الأحد في المرحلة الأولى من الدوري الإيطالي.