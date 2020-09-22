أخبار الزمالك | أول تعليق من مرتضى منصور بعد سقوط كارتيرون بسداسية مع التعاون

علق رئيس نادي الزمالك “مرتضى منصور” على خسارة فريق التعاون السعودي أمام الشارقة الإماراتي بسداسية نظيفة في الجولة الخامسة من دور المجموعات لمسابقة دوري أبطال آسيا.

وقال مرتضى في تصريحات تليفزيونية: “هذه ثاني خسارة لكارتيرون، وسوف يستمر في السقوط مع فريق التعاون“.

وأضاف ضاحكًا: “أنا فيا شئ لله، فقط أقوم بالدعاء وأقول يارب، ولا أحد وقف ضدي إلا ما ربنا دمره الحمد لله”.

وواصل تصريحه ساخرًا:” سيترك البنزينة ويدرب في شيل (محطة وقود)”.

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وكان كارتيرون قد قام بفسخ عقده مع الزمالك بعد دفع الشرط الجزائي، مفضلًا الرحيل إلى التعاون السعودي، بسبب العرض المالي الكبير الذي حصل عليه من محمد القاسم رئيس النادي القيصيمي.

وسقط المدرب الفرنسي في فخ الخسارة الثانية مع التعاون، بعدما خسر في اللقاء الأول أمام برسيبوليس الإيراني بهدف نظيف، ثم تكررت الخسارة أمام الشارقة بسداسية، حيث ودع الفريق بطولة آسيا تمامًا.

ويحتل التعاون المركز الأخير في جدول ترتيب المجموعة الثالثة برصيد 6 نقاط بعدما كان يحتل المركز الأول قبل التعاقد مع المدرب الفرنسي.

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