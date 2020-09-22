لويس سواريز حاول الحصول على الجنسية الإيطالية بعملية احتيال!

كشفت العديد من الصحف الإيطالية أن اختبار شهادة اللغة الإيطالية لمهاجم فريق برشلونة “لويس سواريز” قد تم تسريبه للاعب والذي بموجبه كان سيحصل على الجنسية الإيطالية، لتتوجه إليه أصابع الاتهام في عملية احتيال.
ووفقًا لما ذكرته صحيفة “La Repubblica” في معلومات حصرية نُشرت في إيطاليا فقد وجدت مخالفات في اختبار شهادة اللغة الإيطالية الذي أجراه لويس سواريز.
وأجرى المدعي العام في بيروجيا تحقيقًا حصلوا من خلاله على وثائق من جامعة أمبرين أثبتت أن أسئلة اختبار اللغة الإيطالية قد تم الاتفاق عليها مسبقًا بين اللاعب والممتحن.
وأضاف تقرير المدعي العام أن لويس سواريز قد تحصل على الدرجات حتى قبل خضوعه للاختبار، واليوم قامت الشرطة بمصادرة الوثائق في مكاتب الجامعة بهدف التأكد من تلك الواقعة.
يذكر ان سواريز كان قريب للغاية من الانتقال إلى يوفنتوس بعد نجاحه في اجراءات الحصول على جواز السفر الإيطالي، ولكن فُوجئ الجميع باتجاه البيانكونيري إلى التعاقد مع مهاجم أتلتيكو مدريد “ألفارو موراتا”.
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