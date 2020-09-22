أخبار الهلال| بالصور.. كاريلو يتورط مع مالك تشيلسي في استثمارات مشبوهة!

أفادت صحيفة “depor” البيروفية أن مالك تشيلسي الإنجليزي، رومان أبراموفيتش، لديه استثمارات سرية في لاعبي كرة قدم لا يملكهم ناديه، ومنهم محترف نادي الهلال، أندريه كاريلو، حيث أوضحت أن نجم الزعيم من أبرز هذه الاستثمارات المشبوهة.

وبحسب التحقيق الذي أجرته شبكة الـ”BBC”، فإن أبراموفيتش يمتلك حقوق كاريلو من خلال شركة مقرها جزر فيرجن البريطانية، وتكشف المستندات المصرفية التي تم تسريبها والتي تم تسميتها بملفات “FinCEN” أن أبراموفيتش متورط في شركة “خارجية” تُسمى “Leiston Holdings”.

وبحسب المتحدث باسم أبراموفيتش، لم يكن هناك أي شيء غير قانوني وتم تنفيذ كل شيء وفقًا للوائح، لكن الرئيس السابق للاتحاد الإنجليزي، اللورد تريسمان، تساءل عما إذا كانت هناك مشاركات في لاعبين من فرق أخرى.

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وقال تريسمان في تصريحاته “إنه أمر مريب إلى حد ما ويلقي بظلاله على كرة القدم. في الوثائق التي رأيتها، إذا كنت قد فعلت ذلك كرئيس لاتحاد كرة القدم، أود التحقيق معهم”.

وكان محترف الهلال كاريلو قد لعب مباراتين ضد فريق تشيلسي، المملوك لأبراموفيتش، وذلك في مرحلة المجموعات بدوري أبطال أوروبا عام 2014.

ويُعتبر كاريلو من أبرز اللاعبين في تشكيلة الهلال، وقد انضم إلى النادي العاصمي صيف 2018 قادمًا من بنفيكا البرتغالي، واستطاع الدولي البيروفي التتويج مع الزعيم بدوري أبطال آسيا والدوري السعودي للمحترفين وكأس السوبر السعودي.

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