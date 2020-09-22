أخبار برشلونة | بارتوميو يصدم سواريز بخصوص انتقاله إلى أتلتيكو مدريد

صدم رئيس برشلونة “جوسيب بارتوميو” مهاجم الفريق “لويس سواريز” بعدم السماح له بالإنتقال إلى منافس مباشر بعد أن انهى الاخير اتفاقه مع أتلتيكو مدريد.

وكان برشلونة يطمح إلى خروج لويس سواريز من النادي مع إستعداده لتحمل جزءًا من راتبه لهذا الموسم مع فريقه الجديد كما فعل ريال مدريد في صفقة جاريث بيل.

ولكن أفادت إذاعة “أوندا سيرو” في برنامج “الترانزستور” أن الرئيس “جوسيب بارتوميو” متردد في السماح للمهاجم الأوروجوياني بالانضمام إلى منافس مباشر مثل أتلتيكو مدريد بدون تكلفة وهذا هو السبب في إمكانية إيقاف عملية انتقاله.

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في غضون ذلك إدارة الروخي بلانكوس لا يريدون الانتظار طويلاً لتحديد ما إذا كان توقيع سواريز ممكناً أو لا ويفكرون في خيار مواطنه “إدينسون كافاني” الذي إنتهى عقده مع باريس سان جيرمان في 30 يونيو الماضي.

ولا يريد رئيس نادي برشلونة تكرار قصة “ديفيد فيا” الذي انتهى به المطاف في “فيسنتي كالديرون” صيف 2013 مقابل 2.1 مليون يورو فقط عندما لم يكن النادي الكتالوني راغباً باستمراره.

وانتهى الأمر بالهداف التاريخي لمنتخب إسبانيا بالفوز بالدوري مع أتليتكو مدريد حينها كما سجل هدفًا في أول ظهور له مع أتلتيكو ضد برشلونة في مباراة الذهاب من كأس السوبر الإسباني (التي فاز بها برشلونة لاحقًا) واحتفل بالهدف بشكل كبير.

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