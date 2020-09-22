رياضة | بيراميدز يخطط لخطف نجم الزمالك

كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 22 سبتمبر 2020 04:15 مساءً - انت الان تقراء خبر بيراميدز يخطط لخطف نجم الزمالك والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يبحث الفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز عن تدعيم الصفوف بلاعبين مميزين من أجل مواصلة حلم الحصول على البطولات المحلية والقارية بعد الوصول إلى الدور نصف النهائي من الكونفدرالية الإفريقية.

ونجح الفريق في الحصول على خدمات نجم الأهلي السابق والمنتخب الاوليمبي رمضان صبحي ، قبل أن تتجه النية داخل الفريق للحصول على خدمات الظهير الأيسر لنجم نادي الزمالك عبد الله جمعة.

ويسعى بيراميدز لتدعيم الجبهة اليسرى للفريق خاصةً في ظل عدم وجود بديل للظهير الأيسر الأساسي محمد حمدي ، وبسؤال اللاعب عن رأيه قال بعض المقربين منه أنه لا يمانع لكن يجب أن تحسم إدارة الفريق السماوي الإتفاق مع الزمالك.

يُذكر أن عبدالله جمعة شارك مع الزمالك في 22 لقاء بجميع المسابقات الموسم الجاري ولم يسجل أي هدف لكنه صنع هدفين ودائماً ما يكون حاسماً امام الفرق الكبرى والمباريات التنافسية.