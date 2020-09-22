رياضة | موعد مباراة برشلونة المقبلة في الدوري الإسباني

كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 22 سبتمبر 2020 04:15 مساءً - انت الان تقراء خبر موعد مباراة برشلونة المقبلة في الدوري الإسباني والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يستعد فريق برشلونة لمواجهة فياريال يوم الأحد المقبل 27 سبتمبر في اللقاء الذي سيجمع بين الفريقين على ملعب كامب نو، ضمن منافسات الجولة الثالثة من بطولة الدوري الإسباني.

وسوف تقام المباراة بين فريق برشلونة وفياريال في الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، وفي الساعة العاشرة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وفي الساعة الحادية عشر مساءً بتوقيت دولة الإمارات العربية.

وتعادل ريال مدريد مع نظيره ريال سوسيداد في الجولة الماضية بنتيجة سلبية في المباراة التي أقيمت على ملعب الأخير.

يذكر أن مباراة فياريال ستكون الأولى للبارسا مع الهولندي رونالد كومان لقيادة الفريق، وذلك بعد تولي قيادة النادي الكتالوني خلفا للمدرب السابق كيكي سيتين.