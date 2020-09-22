رياضة | عاجل.. نيمار مهدد بالغياب عن باريس سان جيرمان لنهاية 2020

كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 22 سبتمبر 2020 04:15 مساءً - انت الان تقراء خبر عاجل.. نيمار مهدد بالغياب عن باريس سان جيرمان لنهاية 2020 والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

فجرت بعض المصادر الصحفية الصادرة من العاصمة الفرنسية باريس مفاجأة من العيار الثقيل فيما يخص قضية البرازيلي نيمار دا سيلفا نجم البي إس جي وألفارو جونزاليس لاعب أوليمبيك مارسيليا.

وكان نيمار قد تعدى على جونزاليس بنهاية مباراة الفريقين والتي أقيمت في الجولة الثانية من الدوري الفرنسي بحجة أن الأخير قد وجه له ألفاظ عنصرية وهو ما جعله يحصل على البطاقة الحمراء من الحكم.

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وقالت صحيفة " ليكيب " الفرنسية أن اللاعبين يواجه كلاً منهما عقوبة من الممكن أن تصل إلى الإيقاف لعشرة لقاءات بعد أن تم تحليل الواقعة من جميع زوايا وجوانب الملعب.

وينص قانون العقوبات في الأتحاد الفرنسي طبقاً للمادة 9 أنه أي إهانة على أساس عرق أو جنس أو أيديوليوجيا يعاقب عليها بالإيقاف لمدة عشرة مباريات وهو ما يواجهه ألفارو.

نفس الشيء يواجهه نيمار أيضاً بعد أن قام بالرد على اللاعب بنفس الطريقة وفي حالة تأكيد العقوبة سوف يكون الثنائي بعيدين عن المشاركة مع أنديتهم حتى العام المُقبل 2021.