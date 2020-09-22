اخبار الرياضه

رياضة | أتلتيكو مدريد يعُلن إصابة نجم الفريق بفيروس كورونا

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 22 سبتمبر 2020 04:15 مساءً - انت الان تقراء خبر أتلتيكو مدريد يعُلن إصابة نجم الفريق بفيروس والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت إدارة الفريق الأول لكرة القدم بنادي أتلتيكو مدريد الإسباني إصابة نجم الروخيبلانكوس بفيروس كورونا المستجد " كوفيد 19 " وذلك قبل أيام قليلة من إفتتاح مباريات الفريق بالليجا.

ومن المُنتظر أن يخوض أبناء الأرجنتيني دييجو سيميوني مباراتهم يوم الأحد المقبل على ملعبهم واندا ميتروبوليتانو ضد غرناطة في تمام الرابعة عصراً من دون خدمات المدافع الأوروجوياني الدولي خوسية ماريا خيمينيز.

Advertisements

وسيدخل اللاعب خلال الأيام القليلة المقُبلة في عزل منزلي وفق البروتوكول المُتبع والذي يتم تطبيقه من طرف الإتحاد الإسباني لكرة القدم بالتعاون مع الحكومية الإسبانية للحد من إنتشاره.

يُذكر أن أتلتيكو مدريد لم يخض أولى جولتي الليجا بعد أن تأجيلهما من رابطة الدوري على غرار بعد مشاركتهم المتأخرة في دوري ابطال أوروبا من الموسم الماضي.

 

Advertisements

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا