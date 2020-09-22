رياضة | تعرف على تشكيل جمهورية شبين والنحوم بالقسم الثاني

كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 22 سبتمبر 2020 04:15 مساءً - انت الان تقراء خبر تعرف على تشكيل جمهورية شبين والنحوم بالقسم الثاني والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يخوض فريق جمهورية شبين، مباراة النحوم، بدوري القسم الثاني، بتشكيل يضم، أحمد المحرات، أيمن العادلي ومحمود شعلان وخالد مسعد ومحمد عزت، احمد الشرقاوي وشريف مجدي محمد خالد ومصطفي زيكو ، أيمن سعد وطلبه محمد.

وجاء تشكيل النحوم يضم، محمد جمال، أحمد رمضان ميكي، بلال محمد، أحمد غريب، خالد جلال، محمود السيد دياسطي، محمد السيد جولدي، حسن علي، مصطفى جميل، محمود صابر، مصطفى السيد عصعص.

ويدير اللقاء الحكم، طارق سامي، يعاونه نور سعيد، وخالد حسام طه، وحكم رابع محمد عبد الحميد، ويراقب الحكام السيد رمضان، ومراقب المسابقات أسامه صقر.