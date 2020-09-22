رياضة | موعد الإعلان عن قميص المنتخب المصري الجديد

كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 22 سبتمبر 2020 04:15 مساءً - انت الان تقراء خبر موعد الإعلان عن قميص المنتخب المصري الجديد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف حمادة زاهر مدير التسويق في الإتحاد المصري لكرة القدم عن موعد الإعلان الرسمي عن قميص منتخب مصر الجديد.

حيث ظهرت في الساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء عدة صور لقميص منتخب مصر عبر مواقع التواصل الإجتماعي.

وكان إتحاد الكرة المصري برئاسة عمرو الجنايني قد إجتمع مع إحدى شركات الملابس الرياضية وتم الإستقرار على كشف التصميم الجديد في مؤتمر صحفي يوم 5 أكتوبر المُقبل.

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وواصل زاهر تصريحاته بإنه يشكل كل من ساهم في إتمام هذا التعاقد مؤكداً أن جميع المنتخبات المصرية للفئات السنية سوف ترتدي الزي الجديد عقب الإعلان عنه مباشرةً.

وأنهى " سيرتدي لاعبوا المنتخب الأوليمبي القميص الجديد في أولمبياد طوكيو فيما سيخوض به الفراعنة تصفيات أمم أفريقيا 2022.