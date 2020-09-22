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رياضة | عاجل.. شوبير يعلن بيع نادي مصر لمجموعة زد للاستثمار

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كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 22 سبتمبر 2020 04:15 مساءً - انت الان تقراء خبر عاجل.. شوبير يعلن بيع نادي مصر لمجموعة زد للاستثمار والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

فجر الإعلامي أحمد شوبير مفاجأة من العيار الثقيل، بشأن استحواذ شركة استثمارية على نادي اف سي مصر.

وكتب شوبير عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" اليوم: "الاعلان سيتم خلال ايام مجموعة زد للاستثمار اشترت معظم اسهم نادي f c مصر".

ويحتل نادي مصر المركز قبل الأخير في بطولة الممتاز برصيد 20 نقطة وهو قريب للغاية من الهبوط إلى القسم الثاني رفقة طنطا حيث يبتعد الثنائي بفارق كبير عن الأندية الأخرى.

وكان الأهلي توج بلقب الدوري المصري الممتاز للمرة الثانية والأربعين في تاريخه.

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