رياضة | 4 نجوم مرشحون للانضمام إلى الأهلي في الميركاتو الصيفي

كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 22 سبتمبر 2020 04:15 مساءً - انت الان تقراء خبر 4 نجوم مرشحون للانضمام إلى الأهلي في الميركاتو الصيفي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت تقارير صحفية مغربية عن ارتباط العديد من الأسماء البارزة في الفترة الماضية بالانتقال إلى الأهلي وذلك تزامناً مع فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

ويعتبر المغربي بدر بانون مدافع الرجاء البيضاوي المغربي من أبرز الأسماء وأصبح على أعتاب الانضمام إلى الأهلي بعد وصول المفاوضات بينهم إلى مراحل متقدمة وسيحصل بدر بانون على أعلى راتب في الأهلي والمقدر بمليون دولار سنويًا.

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ويعد الجزائري يوسف بلايلي ثاني الأسماء المرشحة للإنضمام إلى الأهلي والذي أكد والده ووكيل أعماله أنه هناك مفاوضات جادة لارتداء النجم الجزائري قميص الأهلي في الموسم المقبل إلا أن الأزمات المتلاحقة بين النجم الجزائري وناديه أهلي جدة السعودي بعد مماطلته في الانضمام لتدريبات الفريق بالإضافة إلى المقابل المادي الذي يصل إلى 48 مليون جنيه سنويًا قد يكونا عائقاً أمام إتمام الصفقة.

وأكد راديو مارس المغربي أن الكونغولي بين مالانجو نجم الرجاء المغربي من النجوم التي تم طرحها مؤخرًا للانضمام للأهلي، حيث أنه مرشح للإنضمام إلى الأهلي مقابل 2.5 مليون دولار.

ويعد محمد إبراهيم نجم مصر المقاصة من أبرز المرشحين بقوة للإنضمام إلى الأهلي الذي ينافسه براميدز على التعاقد معه في الميركاتو الصيفي، حيث عرضت إدارة الأهلي دفع مبلغ 12 مليون جنيه على 3 أقساط لمصر المقاصة بالإضافة إلى حصول محمد إبراهيم على 6.5 مليون جنيه سنويا بزيادة 500 ألف جنيه في كل موسم.