رياضة | براميدز يصرف النظر عن إيهاب جلال

كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 22 سبتمبر 2020 04:15 مساءً - انت الان تقراء خبر براميدز يصرف النظر عن إيهاب جلال والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ذكرت تقارير صحفية أن هاني سعيد المدير الرياضي في براميدز قام بإبلاغ إيهاب جلال المدير الفني لمصر المقاصة توقف المفاوضات معه بناء على رغبة إدارة النادي التي تخطط للتعاقد مع مدير فني أجنبي جديد.

وطالب ممدوح عيد المدير التنفيذي في براميدز هاني سعيد بإبلاغ إيهاب جلال بخروجه من ترشيحات النادي لقيادة الفريق وذلك بسبب رغبة ممدوح عيد في التعاقد مع مدير فني بمعرفتة هو بعيدًا عن تواجد إيهاب جلال الذي يصر على وجود وكيله تامر النحاس معه وفي التعاقدات الجديد وهو ما يهدد عمل ممدوح عيد في النادي.

وكان إيهاب جلال في الفترة الأخيرة قد طلب من إدارة مصر المقاصة الموافقة على رحيله لتدريب براميدز.