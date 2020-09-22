شكرا لقرائتكم خبر عن قلق في الأهلي قبل اجتماع فايلر الحاسم بسبب الراحلين والصفقات الجديدة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كشفت مصادر داخل النادي الأهلي عن أبرز النقاط التي سيناقشها رينيه فايلر المدير الفني، مع لجنة التخطيط في الاجتماع الحاسم، الخميس المقبل.

وقالت المصادر، إن فايلر سيناقش مع لجنة التخطيط رغبته في التعاقد مع لاعبين يرغب في ضمهم وليس مجرد طلب المراكز، خاصة وأنه يضع عينه على عدد من اللاعبين في مراكز مختلفة بالإضافة لدراسة ملف اللاعبين المعارين والذي يرغب في استعادة بعضهم واستمرار إعارة آخرين.

وكشفت المصادر أن هناك قلق داخل اللجنة الفنية، بسبب طلب فايلر الاستغناء عن بعض اللاعبين بينهم سعد سمير، والذي تتعامل معه إدارة النادي كأحد كباتن الفريق، كما أن هناك قلق من رفض أو استبعاد لاعبين تم استقدامهم بالملايين ثم يرحل فايلر بعدها، وهو ما يشكل عبء على النادي.

وأكدت المصادر أن فايلر لا يرغب في استمرار جيرالدو وأجايي وطلب رحيلهم عن الفريق، كما طلب التعاقد مع مدافع عصري يجيد الهجوم ومهاجم، بالإضافة لضم محمد إبراهيم من مصر المقاصة.

وتوج النادي الأهلي بلقب الدوري المصري الممتاز للموسم الخامس على التوالي ورقم 42 عبر تاريخه,

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