شكرا لقرائتكم خبر عن الاتفاق يجدد رغبتة فى ضم أزارو وفايلر يرحب والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كشف مصدر مطلع داخل النادى الأهلى ، عن تلقى المسؤولين بالنادى إتصالات من نظرائهم من نادى الاتفاق السعودى بخصوص رغبة الأخير فى ضم وليد أزارو لاعب الأهلى خلال الموسم الجديد. وأضاف المصدر أن الاتفاق فاوض أزارو وتفاهم الطرفان على التفاصيل المالية، تمهيدا لعودته، ومخاطبة الاتحاد السعودي لرفع قرار حظرالتعاقد معه بالدوري المحلي. وتابع المصدر أن الأهلى رحب برحيل أزارو بسبب رفض السويسري رينيه فايلر عودة اللاعب بعد الخلاف الذي نشب بين الثنائي مطلع الموسم.

ويرغب الأهلي في الاستفادة المالية من وراء بيع أزارو حيث يتحفظ مسؤولو القلعة الحمراء على رحيل اللاعب مقابل 400 ألف دولار، قيمة العرض الذي تقدم به الاتفاق حتى الآن. الوضع في مصر Advertisements

اصابات 102,141

تعافي 90,332

وفيات 5,787

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