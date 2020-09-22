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الشمرى حارس النصر يخوض تجربة إحتراف فى هولندا

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أيمن هريدي 0 تبليغ

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يخوض عبد الرحمن الشمري، حارس مرمى النصر السعودي، تجربة احترافية جديدة في الملاعب الأوروبية، بعد انضمامه إلى نادي إف سي دوردريخت الهولندي.

ويعتبر الشمري أحد أبرز المواهبة الشابة ، حيث تم اختياره للانضمام إلى برنامج الابتعاث السعودي لتطوير كرة القدم، في بداية العام الماضي.

ويهدف برنامج الابتعاث، الذي تشرف عليه وزارة السعودية، إلى بناء جيل جديد يمثل الكرة السعودية بشكل إيجابي في المحافل العالمية المقبلة.

كما أن الشمري صاحب الـ20 عاما، كان قد وقع عقدا مع نادي النصر لمدة 5 سنوات.

  • الوضع في مصر

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  • اصابات

    102,141

  • تعافي

    90,332

  • وفيات

    5,787

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