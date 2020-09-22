تخطط الأهلى تجتمع مع بروكيتش للاطلاع على خطوات النهوض بقطاع الناشئين

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تعقد لجنة التخطيط بالنادى الأهلى برئاسة محسن صالح، جلسة مع التشيكي ميشال بروكيتش، المدير الفني الجديد لقطاع الناشئين لكرة القدم، لمناقشة ما تم إنجازه مؤخرا وفقًا لاستراتيجية العمل التي تم الاتفاق عليها والخاصة بخريطة تطوير القطاع ومناقشة احتياجاته على كل المستويات.
ويستهدف الاجتماع معرفة الخطوات التي تم اتخاذها والمعوقات التي تواجه الخبير الأجنبى لعلاجها بهدف النهوض بفرق القطاع فنيًا وبدنيًا، وتنمية المواهب والكشف عن قدراتهم؛ لتدعيم صفوف الفريق الأول، وخدمة المنتخبات الوطنية بأعمارها السنية المختلفة.
وتعاقد النادي مع الخبير التشيكي ميشال بروكيتش للعمل مديرًا فنيًا لقطاع الناشئين بكرة القدم في كل المراحل السنية.
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